Perdedora de ''''Top Model'''' sai no lucro Uma Mariana ganhou, mas foi a outra que se deu bem. Quarta colocada no programa ?Brazil Next Top Model?, da Sony, Mariana Richard desfilou ontem pela primeira vez na SPFW. A campeã, Mariana Velho, ainda aguarda resultado dos testes que fez nas grifes para saber se estréia ou não no evento. ''''Só tem top aqui e eu'''', comemorava a novata Mariana no backstage da Cori. Questionada se sofreu preconceito por parte das outras modelos por ter sido revelada num programa de TV, ela foi sincera: "Não, porque elas nem sabem quem eu sou. Elas nem viram o programa..."