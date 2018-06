Pereira aponta 3 fatores para acidente com o vôo 3054 da TAM

José Carlos Pereira, presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, que deixa o cargo nesta segunda-feira, 6, acredita que três fatores causaram o acidente com o vôo 3054 da TAM, que deixou 199 pessoas mortas. "Pilotei avião avariado", diz Pereira ao Estado Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Pereira afirmou que erros de projeção do Airbus da TAM, problemas na manutenção do avião e falhas dos pilotos podem ter causado o acidente, no dia 17 de julho, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. De acordo com Pereira, a pista do Aeroporto de Congonhas não foi decisiva para o acidente. Para ele, erros de projeção, apesar de pequenos, podem enganar o piloto da aeronave e causar um acidente. Além disso, o presidente da Infraero acredita que falhas na manutenção da aeronave podem potencializar esses erros de projeto e, as duas coisas somadas, contribuem para que os pilotos tenham feito algo errado no momento do pouso em Congonhas.