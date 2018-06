Pereira mantém acusações e diretora da Anac se defende

O brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero) reiterou, nesta quinta-feira, acusações feitas contra a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu – de que ela tem interesse em transferir operações de carga de aeroportos administrados pela Infraero para o Aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, administrado pelo Estado e cujo terminal de cargas é administrado pela iniciativa privada. Veja também: Discussão sobre aeroporto causa bate-boca entre senadores Pereira diz que não tinha autoridade sobre o tráfego aéreo Cronologia da crise aérea Quem são as vítimas do vôo 3054 Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a crise aérea, o ex-presidente da estatal afirmou que existe grande interesse de a Anac transferir operações mas que ele, como presidente da Infraero, não poderia permitir qualquer movimento que levasse à redução do faturamento da estatal. Segundo ele, até meados de 2007 o movimento de carga em Viracopos e Guarulhos gerou um faturamento de R$ 250 milhões para Infraero. Pereira contou que durante visita à Anac feita pelos integrantes da CPI da Câmara, Denise Abreu defendeu a transferência de parte da carga desses dois aeroportos para o aeroporto de Ribeirão Preto. Em entrevista publicada no jornal 'O Globo', Pereira alertou que havia em Ribeirão Preto um processo de pressão para levar carga para aquele aeroporto. Segundo a reportagem, ele teria sugerido que a diretora da Anac pressionava pelas mudanças em favor do empresário Carlos Ernesto Campo, que venceu o processo de concessão do terminal de cargas em Ribeirão Preto. A matéria diz que o empresário seria amigo de Denise Abreu. Nesta quinta-feira, no entanto, o brigadeiro voltou atrás e disse que não afirmou que o empresário era amigo de Denise à reportagem de 'O Globo'. "Eu conheço mais a Denise do que esse rapaz. Jamais poderia dizer que eles são amigos", disse o brigadeiro à CPI. A diretora negou que conheça o empresário. Ela afirmou que o empresário não é seu amigo, "nunca esteve na Anac e que talvez o conheça de nome". Ela também disse que a acusação feita na reportagem "é caluniosa". "Não tentei transferir carga para Ribeirão Preto, até porque, hoje, não existe terminal de cargas no aeroporto", declarou. Denise Abreu confirmou que, durante a visita dos deputados da CPI da Câmara à Anac, ela informou que havia planos para transferir parte da carga de Guarulhos para Viracopos e de Viracopos para Ribeirão Preto. "Mas eu quero ressaltar que essa transferência para o aeroporto de Ribeirão Preto seria ínfima". Internacionalização O brigadeiro também informou que o aeroporto de Ribeirão Preto foi internacionalizado em dezembro de 2002, mas que nunca pousou um avião sequer de vôo internacional. Em seguida, disse Pereira, foi realizada uma licitação para o recebimento de cargas alfandegárias, sendo que o aeroporto não tem condições "de receber absolutamente nada". A diretora da Anac confirmou que a internacionalização do aeroporto ocorreu para possibilitar a implantação desses terminais de cargas porque, segundo ela, sem essa classificação o aeroporto não poderia receber cargas internacionais. Pereira frisou, no entanto, que a licitação ocorreu há sete anos e que até agora não operou no comércio internacional.