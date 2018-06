Pereira: não é possível fechar o aeroporto O presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, disse ontem que, no momento, não é possível fechar o Aeroporto de Congonhas. ''''Só se alguém me disser onde vamos colocar 20 milhões de passageiros'''', disse Pereira, referindo-se ao número estimado de usuários do aeroporto por ano. Indagado sobre as pressões que estaria recebendo para deixar o cargo, Pereira respondeu que, neste momento, só está cuidado das investigações sobre o acidente.