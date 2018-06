Pereira: ''''Pilotei avião avariado'''' O presidente demissionário da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, culpou ontem as pressões políticas e a condição de interino à frente da estatal por não ter feito mudanças significativas na diretoria e gestão da empresa. E disse acreditar que seu sucessor, Sérgio Gaudenzi, que assume o cargo hoje, terá mais chances de fazer alterações. "Eu estava pilotando um avião avariado. Agora, o avião é novo", afirmou, referindo-se ao fato de o novo presidente assumir em meio à renovação no comando do Ministério da Defesa. Espero que o ministro (Nelson Jobim) e ele consigam fazer o que não pude." Pereira chegou à presidência da Infraero em março de 2006, com a saída do deputado Carlos Wilson (PT-PE). Antes, foi antes diretor de Operações. Na terça-feira, admitiu que não ter mudado a diretoria pode ter contribuído a "alguns equívocos". Gaudenzi assumirá já tendo de se explicar ao Tribunal de Contas da União sobre sua gestão à frente da Agência Espacial Brasileira. Parte do custo da viagem do astronauta Marcos Pontes - R$ 16 milhões - foi paga sem prévia autorização do Congresso. Ontem, autoridades como o governador José Serra saíram em sua defesa. Ele disse que Gaudenzi é um homem "correto" e desempenhará bem a "tarefa difícil" a que foi designado.