Perfil das UPPs no Twitter é hackeado

RIO - O perfil das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro no microblog Twitter foi invadido por hackers na manhã desta quinta-feira, 24. A imagem principal da página (um painel onde se lê "Eu apoio a paz", com as letras U, P e P em destaque) foi trocada por uma fotografia do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, baleado e morto no complexo de favelas Pavão-Pavãozinho-Cantagalo (Copacabana, zona sul) na madrugada desta terça-feira, 22.

O autor da invasão virtual postou também uma foto da mãe de DG, Maria de Fátima Silva, e duas frases: "Não vai passar em branco" e "UPP continua matando até quando?".

De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora da Polícia Militar (PM), o administrador da rede social foi avisado sobre a ação dos hackers minutos depois da invasão e, "em menos de duas horas, o perfil oficial das UPPs foi restabelecido na rede social".