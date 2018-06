Perfil de Anna Negra

Uma espanhola que estava entre os passageiros do voo AF 447 que desapareceu sobre o Oceano Atlântico nesta segunda-feira, 1º, estava voltando de viagem de lua-de-mel em voo separado do marido. Por uma mudança de última hora, a catalã Anna Negra, de 28 anos, acabou se despedindo do marido no aeroporto Tom Jobim porque ambos pegaram voos diferentes.

Apenas dois espanhóis estavam entre as 228 pessoas a bordo do avião desaparecido. O outro é Andrés Suarez Montes, 38, de Sevilha, que deixava a América do Sul depois de uma temporada trabalhando como engenheiro de uma petroleira multinacional. Era sua despedida da região porque voltaria a morar na Europa.

Segundo o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Espanha, que localizou os parentes de ambos passageiros, a tragédia do voo desaparecido "destroçou duas famílias que estão sob estado de choque".

A consultora Anna Negra se casou no dia 6 de maio com o também espanhol Javier Álvarez. Logo após a festa de casamento eles viajaram para uma lua-de-mel de três semanas no Brasil e deveriam voltar juntos para Dubai, nos Emirados Árabes, onde moravam.

Mas Anna decidiu mudar a passagem dias antes do voo e visitar a família na Espanha (com escala prévia em Paris) e só depois seguir para Dubai. O casal se despediu no aeroporto Tom Jobim na tarde de domingo, quando ambos embarcaram em voos diferentes.

Javier ficou sabendo do desaparecimento do avião francês através de amigos espanhóis que o esperavam no saguão do aeroporto de Dubai na segunda-feira.