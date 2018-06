Perfil de Arthur Coakley

Associated Press,

Um dos cinco britânicos que estavam a bordo do voo AF 447 que desapareceu enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico na madrugada da segunda-feira, 1º, é o engenheiro Arhur Coakley, 61, da cidade de Whitby.

Coakley esteve no Brasil por quatro semanas trabalhando com extração de petróleo e, segundo sua esposa, Patricia Coakley, manteve contato com sua família durante todo o período.

De acordo com Patricia, o engenheiro deveria ter tomado voos anteriores e já deveria estar na Inglaterra. "A data de retorno dele foi cancelada duas vezes, não era para ele estar neste voo", disse.