Perfil de Izabela Maria Furtado Kestler

Izabela Maria Furtado Kestler é professora do Departamento de Línguas Anglo Germânicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado, sendo atualmente membro do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Linguística Aplicada e Professor Associado 1 da UFRJ. Sua atuação era voltada principalmente ao ensino de literatura alemã. Izabela estava o voo 447 que saiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e desapareceu na segunda-feira, 1º.