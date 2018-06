Perfil do aposentado Tadeu Dias de Moraes

"Conversei com Tadeu no sábado. Ele estava muito animado com a viagem. Falamos longamente sobre o roteiro", conta Paulo Tsakiridis, dono de uma rede de locadoras de filmes no Rio e amigo de Moraes há 32 anos. Ele lembra que além da Escandinávia, o fiscal tinha planos de ir à Itália e à Alemanha. "Tadeu tinha o costume de viajar para a Europa, principalmente para circuitos culturais. Ele estava animado porque se aposentou há cerca de um ano e poderia aproveitar mais", conta com tristeza o amigo.

Paulo Tsakiridis conta que Moraes chegou a convidá-lo para a viagem. "Mas como eu já tinha uma viagem planejada para Nova Iorque com meus netos no final de maio, disse a ele que não poderia ir", narra ele. O fiscal chegou a cogitar a hipótese de embarcar no voo das 16h da Air France. "Mas ele achou melhor pegar um voo mais à noite, que pudesse dormir melhor", acrescenta o comerciante. Tadeu Dias de Moraes era solteiro e não tinha filhos. Seu irmão, Josafa Dias de Moraes, faz parte da comissão de parentes das vítimas que acompanha o caso.