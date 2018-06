Perfil do cientista político suíço Ronald Dreyer Ronald Dreyer já havia trabalho em zonas de guerra nos Bálcãs e na África, sobrevivendo a situação delicadas e liderando missões de paz da ONU. Mas o destino foi irônico com o suíço de 59 anos. Ele estava no voo da Air France que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris. O cientista político era funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Suíça, onde era o responsável pelos temas relacionadas com a violência armada. Dreyer ocupava um posto chave na missão da Suíça na ONU.