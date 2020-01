'É só não ir para os EUA de forma ilegal', diz Bolsonaro sobre brasileiros deportados

NOVA DÉLHI - Pouco tempo depois de ter dito "pergunta para o Trump" quando questionado se teria conversado com presidente dos Estados Unidos a respeito dos brasileiros que foram deportados com algemas nos pés e nas mãos, o presidente Jair Bolsonaro disse que é preciso cumprir a lei americana.

"Qual país está dando certo? Brasil ou Estados Unidos? Eu jamais pediria para ele (Donald Trump), você acha? Vou pedir para ele descumprir a lei dele? Tenha a santa paciência... A lei americana diz isso. É só você não ir para os Estados Unidos de forma ilegal", afirmou ao chegar ao hotel em que está hospedado em Nova Délhi, capital da Índia, para uma missão de quatro dias.

Neste sábado, 25, o presidente afirmou que lamentava o ocorrido, mas que era preciso respeitar as leis de outros nações.

"Em qualquer país, as suas leis têm de ser respeitadas. Em qualquer país do mundo onde pessoas estão lá de forma clandestina, é direito daquele chefe de Estado, usando da lei, devolver esses nacionais", afirmou.

Na noite da última sexta feira, 24, um grupo de aproximadamente 50 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, vindo da cidade de El Paso, no Texas. Todos tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, via fronteira com o México, foram detidos e estavam presos.

Procurado, o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) informou que "indivíduos presos e sob custódia das forças federais de segurança estão sujeitos a serem algemados".

"Fazer isso está totalmente de acordo com as leis federais e as políticas da agência", diz o órgão em nota.

Após a manifestação do serviço americano, a reportagem questionou se as autoridades brasileiras foram consultadas sobre essas condições, ou se há algum tipo de acordo entre os dois países com essa previsão, mas ainda não obteve resposta.

Bolsonaro está na Índia desde sexta-feira, onde assinou 15 acordos bilaterais, visitou o memorial do líder pacifista Mahatma Gandhi, conheceu um bazar turístico e participou do Dia da República como convidado de honra. A agenda termina na segunda, com um encontro com empresários e uma visita ao mausoléu Taj Mahal, em Agra.