Perguntas & Respostas

O TRE prevê filas nas maiores seções, em alguns horários. O ideal, porém, é não deixar o voto para a última hora e levar cola com o nome e número dos candidatos.

2. É possível votar para presidente sem escolher os outros cargos antes?

Não é possível "pular" nenhum cargo. Você só conseguirá votar para presidente se escolher os outros candidatos nesta ordem: deputado federal, estadual, senador, governador e presidente.

3. O que fazer se errei o número do candidato na hora de digitar?

Você pode corrigir o voto apertando a tecla corrige, mas depois de apertar a tecla confirma não é mais possível alterar a escolha.

4. O que acontece com quem não votar?

Poderá pagar multas e ter o título cancelado se não votar em três eleições. Sem título, o eleitor fica impedido de contrair depósitos, alugar imóveis e prestar concursos públicos

5. Tenho outras dúvidas. O que fazer?

Ligue para a central de atendimento ao eleitor do TRE no telefone (11)2858-2100 ou acesse o portal do tribunal na internet: www.tre-sp.gov.br. ou www.tse.gov.br.