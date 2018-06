Perguntas & respostas

1.Do que Cesare Battisti é acusado?

Nos anos 70, Battisti foi militante de um grupo de extrema-esquerda. Em 1979, foi preso na Itália e, posteriormente, condenado à prisão perpétua por ter cometido quatro homicídios. Ele fugiu da Itália em 1981, passou pela França, México e chegou ao Brasil em 2004. Mas só foi preso em 2007, por falsificação de documentos e uso de passaporte falso.

2. Por que a Itália pediu sua extradição?

O governo italiano alega que o ele precisa voltar à Itália para cumprir sua pena. A pressão por parte das famílias das vítimas dos chamados "anos de chumbo" também é grande.

3.Por que ele não foi extraditado?

Porque, no último dia do seu governo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou o pedido e garantiu sua permanência no Brasil.

4.Por que Battisti foi solto na madrugada de ontem?

O Supremo Tribunal Federal decidiu, na quarta-feira, manter a determinação de Lula de negar o pedido de extradição do italiano e determinou a sua libertação.