Perícia em prédio da Comgás deve começar ainda hoje A perícia no prédio da Comgás, onde hoje ocorreu um incêndio, deverá começar antes do final da tarde, informou o superintendente de Comunicação da empresa, César Fernandes. O prédio fica na Rua Augusta, número 1680, no bairro de Cerqueira César, próximo da Avenida Paulista. Fernandes afirmou que os peritos aguardam o resfriamento do local para entrar no andar afetado pelo fogo. "Ainda não sabemos o que foi que causou o incêndio, isso depende da perícia", explicou ele. O incêndio aconteceu no terceiro andar, onde funcionava parte da administração da empresa. Havia muitos suprimentos de escritório, principalmente papel, segundo Fernandes, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. De acordo com Fernandes, o incêndio não atingiu nenhum outro pavimento. O prédio estava vazio na hora do incêndio. Apenas a equipe de segurança estava no local. Não houve nenhum ferido. A Comgás deverá emitir uma nota de esclarecimento para a imprensa no fim da tarde.