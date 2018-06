Perícias e dados de quebra de sigilo dão início à fase 'técnica' Com a soltura do ex-governador José Roberto Arruda, as investigações sobre o esquema de corrupção no Distrito Federal entrarão numa fase "técnica". O próprio ministro Fernando Gonçalves - relator do inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) - revelou ontem que, a partir de agora, a apuração será em cima de documentos e informações que serão analisados nos próximos dias.