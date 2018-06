Perigo de desabamento A Defesa Civil e a Subprefeitura da Lapa interditaram na noite de anteontem parte da calçada e uma faixa de rolamento da Rua Barão do Bananal, altura do número 1.125, na Pompeia, zona oeste de São Paulo, por causa de um muro que ameaça desabar sobre os pedestres. O muro fica na parte de trás da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Engenheiros da subprefeitura determinaram o escoramento da estrutura. A igreja pertence à Província Camiliana Brasileira, onde funciona um seminário de padres. Na mesma região, lojas atingidas pelas chuvas do fim de semana tiveram de permanecer fechadas anteontem.