Perillo consulta TSE sobre limite de doações O senador Marconi Perillo (PSDB-GO) apresentou consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre limites de doações nas eleições deste ano. Ao todo, são oito questões formuladas sobre as regras para partidos, comitês financeiros, candidatos e doadores envolvidos no processo de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral da eleição de outubro. O ministro do TSE Arnaldo Versiani é o relator dessa consulta. Entre outras questões, Perillo indaga se as doações de partidos políticos a candidatos e a comitês financeiros possuem limites. Se a resposta for afirmativa, ele questiona quais são esses limites e critérios.