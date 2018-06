Perita é morta dentro de ótica com 2 tiros Uma perita judicial de 44 anos foi morta a tiros dentro de uma ótica no 5º andar de um prédio comercial no número 292 da Rua Manuel Borba, em Santo Amaro, zona sul da capital. Segundo a Polícia Militar, Célia Maria foi ao local por volta das 10 horas para fiscalizar documentos da empresa, por ordem da Justiça do Trabalho. Ela teria sido recebida pelo dono da loja, José Correia Neto, de 50 anos, ao meio-dia. Por volta das 15h30, funcionários ouviram tiros e ligaram para polícia e o Corpo de Bombeiros. Quando chegaram ao local, a vítima já estava morta. Ela levou dois tiros no peito. O dono da ótica não foi encontrado no local do crime. Ele teria saído momentos após os tiros, com as mãos levantadas, afirmando que não havia nenhum problema dentro da loja. Depois, seguiu para o térreo do prédio e não foi mais encontrado. Ele é considerado suspeito e está foragido. O caso foi registrado no 11º DP (Santo Amaro). Até as 19h30 o corpo da perita ainda não havia sido levado para o Instituto Médico-Legal. A polícia recolheu documentos e papéis na ótica, para investigação.