Peritos recuperam parte do vídeo que sumiu da Estácio Peritos da Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiram recuperar parte do vídeo que mostraria momentos cruciais para a investigação que apura de onde partiu o tiro que feriu gravemente a aluna Luciana Novaes, na Universidade Estácio de Sá. Segundo a TV Globonews, uma varredura no disco rígido do computador apreendido na empresa de vigilância responsável pelo câmpus permitiu o resgate de algumas imagens. A Secretaria ainda não informou qual o trecho recuperado e qual imagem ele mostraria. Veja o especial: