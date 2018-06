Peritos terão de ser especialistas em trânsito Hoje, há 8 mil médicos, em todo o País, que trabalham em clínicas especializadas em trânsito. Eles vão poder continuar trabalhando normalmente mas, a partir de agora, só poderão se credenciar para a atividade profissionais especializados em medicina de tráfego pela Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)- outra das mudanças estabelecidas pela portaria 257 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Esses profissionais também deverão ter no mínimo dois anos de carreira e estar inscritos nos conselhos regionais. A portaria também estabelece que os psicólogos que fizerem avaliações também deverão ter título de especialista em trânsito reconhecido pelo conselho federal. Os cursos de capacitação para a área também terão de ser reconhecidos pelo Ministério da Educação. As entidades e médicos credenciados devem ser divulgados anualmente pelos Detrans. Já os custos dos exames manterão a tabela atual.