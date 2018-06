Permanência de Adams na AGU embola Supremo

A aposta geral no Planalto é a de que, na ausência de Lula, quem exercerá maior influência sobre Dilma na sucessão do Supremo será o novo ministro da Casa Civil, Antonio Palocci. Também serão ouvidos o futuro ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o ex-ocupante do cargo Márcio Thomaz Bastos.

Um interlocutor de Lula e da presidente eleita avalia que a alternativa de transferir Adams para o STF foi descartada não por falta de qualificação. O primeiro advogado público de carreira a ocupar a chefia da AGU, para a qual foi nomeado em outubro do ano passado, teve sua escolha elogiada inclusive pelo antecessor Gilmar Mendes, que à época presidia o Supremo.

O nome do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Cesar Asfor Rocha, também figurou na lista dos mais cotados para o Supremo, mas ele é alvo de resistências no Planalto e no STF.

Também foi lembrado para o posto o criminalista Arnaldo Malheiros. O nome do constitucionalista Luís Roberto Barroso foi outro que apareceu em várias listas de candidatos.