Pernambuco realiza festival de jazz e blues Pernambuco, que se orgulha de ter todos os ritmos no carnaval - incluindo MPB e música eletrônica - agora tem também jazz e blues, em festival de três dias com atrações nacionais e internacionais que se apresentam em três palcos na cidade de Garanhuns, no agreste. Ontem foi aberto o festival e até o seu encerramento hoje apresentam-se o argentino Victor Biglione, os norte-americanos Clay Ross e Kenny Brow e o senegalês Frères Guisse, além dos cariocas Cláudio Infante e Luciana Lazulli.