Pérola Negra pretende mostrar Jaguariúna no Anhembi

A Pérola Negra quer se firmar de vez no Grupo Especial de São Paulo. Para isso, a escola irá levar para o sambódromo um pedacinho do Interior de São Paulo com o tema 'A onça vai beber água! Jaguariúna: desenvolvimento e qualidade de vida nos trilhos do tempo'. A idéia é retratar a cidade de 36.800 habitantes, distante 120 km da capital. Segundo o carnavalesco Delmo de Moraes, que estréia na escola este ano, o enredo vai mostrar que não só de rodeio vive essa cidade do Interior paulista. Também serão focadas a história e a riqueza da cidade, sua cultura e seus costumes, a culinária, a economia e as belezas naturais. A escola terá ao todo 3.200 componentes e cinco carros alegóricos para contar a história de Jaguariúna. No carro abre-alas, diz o carnavalesco, será representada a 'pré-história' da cidade: a origem do nome, que significa 'rio da onça preta' em tupi-guarani, e o papel dos indígenas e dos bandeirantes em sua fundação. Seguindo no desfile, o segundo carro levará uma maria-fumaça trazendo o "progresso" para a região, conduzido pela mão do negro e, como não poderia deixar de ser, pela cultura do café. E atenção especial para os dez velhinhos que desfilarão na maria-fumaça: todos eles já foram condutores desse transporte sobre trilhos numa época em que as rodovias ainda não haviam dominado o Interior paulista. E esses senhores não serão os únicos convidados de Jaguariúna para desfilar na avenida. No terceiro carro, em que serão retratados os costumes atuais, estarão personalidades e famílias tradicionais da cidade homenageada. Delmo de Moraes adianta que nesse carro haverá uma surpresa: serão vitrais feitos "de um material comum, mas que nunca foi usado em um desfile de carnaval". É esperar para ver. O quarto carro, dedicado ao turismo e às festividades, vai celebrar o famoso rodeio de Jaguariúna, um dos mais famosos de todo o País. Nele a Pérola Negra promete levar para a avenida as maiores estrelas dos rodeios brasileiros. O quinto e último carro a entrar no Anhembi será dedicado à beleza natural da região, com um apelo pela preservação da natureza. Samba-enredo Minha Vila Madalena Fazendo um poema, pra te conquistar Nas garras da onça, a Pérola Negra Vai viajar, uma 'estrela' a me guiar Pra desvendar, os caminhos do sertão Seu nome na história, o índio deixou E o bandeirante se encantou A mão do negro conduzindo o progresso do Brasil No ciclo da cana ou café Nos trilhos do tempo; a imigração surgiu Cidade encantada, divina criação Jaguariúna é inspiração O Sol a brilhar! Clareia! Um azul no céu! E a luz das estrelas! O aroma do campo que paira no ar Tem 'doce sabor' para o seu paladar Nas festas tem amor e devoção No circuito das águas A alma em purificação E na maria-fumaça A história se passa, a evolução Tem festa de rodeio, pra tocar o coração Segura peão! Hoje faz parte do cenário nacional Virou pólo industrial Mantendo a preservação Sempre com fé e trabalho para o futuro da nação Raio X da escola Componentes: 3.200 Alas: 25 Carros alegóricos: 5 Bateria: 250 Baianas: 140 Colocação em 2007: 11ª