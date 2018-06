Perseguição faz polícia interditar Marginal do Tietê Uma perseguição a quatro assaltantes fez com que o tráfego de veículos fosse interrompido, por alguns minutos, na pista expressa da Marginal do Tietê no sentido Penha/Lapa, próximo à Ponte da Casa Verde, na zona norte da capital paulista, no final da noite desta segunda-feira,. Policiais militares foram acionados após um grupo invadir e assaltar a empresa Relacom, prestadora de serviços à Telefônica situada no bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo. Depois de dominar os dois vigias, o grupo invadiu a empresa e fugiu numa picape Fiorino e uma perua Kombi, carregadas com fios e cabos. Os dois veículos, que pertencem à Relacom, começaram a ser perseguidos na entrada da marginal. Várias viaturas seguiram os suspeitos, mas foram policiais das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motos (Rocam) que conseguiram parar os dois carros quando os suspeitos acessaram a pista expressa. Segundo os vigias, o quarteto estava armado, mas teria se desfeito das armas durante a fuga. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.