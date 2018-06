Perseguição policial deixa cinco mortos no subúrbio do Rio

Cinco supostos traficantes morreram na noite de domingo, 2, durante uma perseguição policial na Avenida Brás de Pina, na Vila da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, por volta das 21 horas, os policiais avistaram um Chevrolet Agile vermelho que teria queixa de roubo. Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos teriam começado a atirar. Uma picape da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) do Rio foi atingida, mas ninguém ficou ferido.

Na fuga, o motorista do Chevrolet colidiu com a viatura da PM e com um Peugeot prata. Depois, os suspeitos desceram do veículo e tentaram fugir a pé, mas foram baleados. Ainda segundo a polícia, todos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado na 22ª Delegacia de Polícia.

Zona oeste

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 3, dentro da caçamba de uma picape Ranger na Rua Desembargador Paulo Alonso, esquina com a Rua Senador Rui, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por volta das 9h45 e ainda não há informações sobre os motivos do crime. O caso deve ser encaminhado ao Departamento de Homicídios.

