Perseguição policial termina com um bandido morto em SP Por volta das 4 horas da madrugada desta sexta-feira, portando apenas um revolver calibre 38, cinco homens, que ocupavam um veículo roubado, foram perseguidos e enfrentaram policiais militares do 12º Batalhão pelas ruas do Campo Belo e Aeroporto, na zona sul da capital paulista. Um dos bandidos foi morto. A perseguição ao Kadett cinza, placas BMS 7005/SP, durou cerca de 20 minutos e começou na Avenida Santa Catarina, no momento e que um carro policial cruzou com o veículo ocupado pelo grupo. Como não pararam ao serem abordados, os suspeitos foram perseguidos até a altura do nº 630 da Avenida Professor Vicente Rao, onde o motorista do Kadett não conseguiu mais prosseguir, pois mais de 15 carros da polícia já estavam atrás do veículo roubado. Foram presos dois homens e uma mulher. Um quarto criminoso, o que estava armado com o revólver, correu para o interior de um imóvel em construção e durante uma troca de tiros foi baleado e morto. Um quinto bandido conseguiu fugir.