Perseguição termina com morte de dois ladrões Ao localizarem o veículo Pálio Weekend cinza de placa CVS-2095, roubado pouco antes em área do 21º DP - Vila Matilde, policiais da Força Tática do 2º BPMM saíram em perseguição pelas ruas da Zona Leste. O veículo foi alcançado, por volta de 23h, na esquina das Rua Nova Petrópolis e Manoel Ribas, na Vila Regina, onde ocorreu um tiroteio. Os dois ocupantes foram baleados e morreram ao serem socorridos no Pronto Socorro Albino Correia Neto. Na viatura da PM estavam os policiais Edmilson Jorge de Oliveira, Evandro Vieria dos Santos, Ronaldo Nunes dos Santos e Mário Paiva Neto. Os quatro foram unânimes em seus depoimetos no 64º DP - Cidade A.E.Carvalho: os dois ladrões não atenderam à voz de prisão, dispararam contra a viatura e eles revidaram atingindo a dupla. Foi instaurado inquérito de resistência à prisão, seguida de morte. Os ocupantes do Pálio foram identificados como sendo Robério Cristiano de Souza, de 26 anos, e Rogério Inácio de Souza, de 22, que foram reconhecido pela vítima de roubo. Suas armas foram apreendidas e a autoridade de plantão solicitou exames residuográficos de suas mãos para comprovar se realmente dispararam as armas apresentadas pelos PMs.