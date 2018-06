'Personal shopper' de ricaços de Miami, brasileira quer vender US$ 5 mi por ano

Entre os negócios do pai e do marido, a família tinha cinco lojas. Uma delas em Miami. E foi assim, entre viagens de negócios, que ela se apaixonou pela cidade e conheceu Kleber, o verdadeiro e grande amor de sua vida.

Numa viagem de negócios a Miami, ela foi apresentada a Kleber durante um passeio com uma amiga e foi amor à primeira vista.

Dani, como é conhecida, logo se separou do primeiro marido, deixou tudo no Brasil e se mudou para Miami. Ela tinha 27 anos e veio sem a menor ideia do que faria aqui.

Mas sabia o que queria: ser feliz numa cidade nova ao lado de Kleber, que era "concierge" do badalado Hotel Loews, em South Beach.

"Eu acho que todo mundo tem um momento na vida que pode fazer aquilo que mais deseja, mas não faz porque a sociedade não permite ou porque economicamente não convém", diz. "Eu fiz aquilo que eu quis, o que meu coração quis. Eu queria vir morar aqui. Queria viver uma vida livre, sem paradigmas, sem preconceitos."

E assim foi. Sua vida mudou radicalmente, simplificou em todos os sentidos, mas o luxo nunca deixou de fazer parte dela – só que de uma forma bem diferente.

De dona passou à vendedora da 24 Collection, uma loja de moda que ficava na movimentada Lincoln Road, seu primeiro trabalho em Miami.

De lá, Dani foi para Neiman Marcus, no luxuoso Shopping Bal Harbour, onde foi promovida cinco vezes, de vendedora a gerente de alguns departamentos. Sua reputação foi ficando tão forte no meio da moda e do luxo que, em 2006, foi recrutada pela Saks Fifth Avenue, localizada no mesmo shopping, onde também passou por vários cargos de gerência até, mais uma vez, resolver dar uma guinada na carreira e apostar em um novo desafio.

"Acho que dentro de mim, vou amadurecendo um ciclo. Venci, cheguei aonde eu queria. E agora quero fazer tudo de novo", diz, confiante.

Hoje, Danielle é uma de cinco "personal shoppers" do The Fifth Avenue Club no Bal Harbour, atendendo clientes VIPs com hora marcada.

O salário e a posição são inferiores, no momento, mas na visão de Dani esta é uma oportunidade de se superar novamente. Ela já fez as contas e sabe que, com as comissões, pode ganhar bem mais e trabalhar com muito mais autonomia, como se fosse o seu próprio negócio.

"Vou ter de trabalhar para isso, mas não tenho medo", diz. "Trabalhar é o meu forte."

E começou bem.

Dani assumiu o novo cargo há um mês e já tem uma carteira de cerca de 30 clientes fixos que recebe na sua própria suíte, onde mostra mercadorias exclusivas com total privacidade.

Acabou de vender US$ 10 mil para uma brasileira, que comprou três bolsas de grife apenas através de fotos que a "personal shopper" enviou via mídia social. Danielle atende de cinco a dez clientes por semana e sua meta é vender US$ 5 milhões por ano.

Ela diz que seus clientes são pessoas que buscam um atendimento personalizado. "Meu trabalho é facilitar a vida deles. O que nós fazemos é economizar o tempo deles", diz Dani, que atende muitas celebridades e socialites brasileiras.

Suas clientes gastam de US$ 30 mil a US$ 40 mil por ano, ou seja, uma média de US$ 10 mil por visita. Mas o valor não é requisito para se tornar cliente VIP do The Fifth Avenue Club, diz Dani.

Ela garante que o mais importante no seu novo negócio é a confidencialidade e perseverança. "Não desisto. Se me proponho a fazer uma coisa, vou até o fim e faço bem feito, dou o melhor de mim", afirma. "Não acredito que tenha algo que não possa fazer. Até uma coisa que não goste, vou aprender e vou fazer - por um tempo determinado."

No vídeo, Danielle revela a marca do seu sucesso:

No video, Saks "personal shopper" Danielle Topiol reflete sobre o segredo do seu sucesso. Por Chris Delboni. from Chris Delboni on Vimeo.

Serviço:

Danielle Topiol: "Personal shopper" do The Fifth Avenue Club da Saks do Shopping Bal Harbour

Celular/WhatsApp: +1-786-925-9969

Email: danielle_topiol@s5a.com

Instagram: @danitopiol

Facebook: Danielle Topiol