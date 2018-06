Peruano toma cápsulas de cocaína e passa mal em Guarulhos Na madrugada desta sexta-feira, 26, a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos socorreu, durante patrulhamento de rotina, um peruano que estava passando mal por ter engolido 40 cápsulas de cocaína. Efraim Figueroa Carbajal, de 37 anos, foi levado ao Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos, por volta das 3h30, depois de ter engolido a droga. Levado ao hospital, Carbajal passou por exame de Raios X, no qual foi constatado que ele levava a droga no estômago. A polícia acredita que o peruano pretendia embarcar no Aeroporto de Cumbica para a Europa com a cocaína. Efraim é suspeito de tráfico de entorpecentes e, quando sair do hospital, será autuado em flagrante e preso.