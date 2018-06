Perueiros cancelam greve temendo represália da Prefeitura

Os perueiros da zona sudeste da capital - formada por distritos como São Mateus, Vila Prudente, Ipiranga, Saúde e Santa Cruz - suspenderam a greve marcada para esta quarta-feira, 4. A paralisação havia sido decidida em assembléia realizada pelos funcionários da Cooperpeople na noite de terça-feira. Segundo os perueiros, a cooperativa teme represália por parte da Prefeitura de São Paulo, que poderia, inclusive, cassar a concessão da Cooperpeople. Os funcionários prometem para a manhã desta quarta-feira uma manifestação no Sacomã. A cooperativa transporta diariamente 280 mil passageiros e administra 39 linhas, com 592 carros que atendem aos terminais de São Mateus, Vila Prudente, Carrão, Sacomã e o Parque D. Pedro. Até as 4 horas desta quarta-feira, a SPTrans afirmava não ter sido informada da suspensão da paralisação.