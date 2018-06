Perueiros entram em conflito com PMs no terminal do Sacomã

O protesto de perueiros no Terminal Sacomã, na região do Ipiranga, terminou em confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira, 4. O grupo colocou vans na entrada do terminal para impedir entrada de ônibus, com isso, policiais tentaram tirar os veículos com um guincho, mas os perueiros tentaram fazer um cordão humano. Foi quando começou a confusão e policiais jogaram gás lacrimogêneo e chegaram a bater nos manifestantes com cacetete. Com a ação dos policiais, às 9 horas os manifestantes retiraram os veículos e desbloquearam a entrada do terminal. Por volta das 9h30, os ônibus, antes desviados por fora do terminal, voltaram a fazer o trajeto normal e o terminal passou a funcionar normalmente. O protesto de perueiros da Cooperpeople, que tem cinco linhas passando pelo terminal, começou por volta das 6 horas desta quarta. Os perueiros protestam contra a diminuição do repasse da verba da SPTrans, que passou a ser feito há um mês.