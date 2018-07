Perueiros procuram líder do governo na Câmara Perueiros de São Paulo, insatisfeitos com a mudança no sistema de transporte da cidade, chegaram nesta quarta-feira a Brasília, escoltados pela Polícia Rodoviária. No dia anterior, perueiros de Goiânia tumultuaram o trânsito da cidade, com a manifestação que fizeram na Esplanada dos Ministérios. Por isso, a polícia acompanhou os perueiros paulistanos a uma área no início da esplanada, reservada para que eles estacionassem os veículos. Uma comissão com dez líderes seguiu para o Congresso e foi recebida pela assessoria do líder do governo na Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB/SP). A comissão combinou de entregar formalmente nesta quinta-feira a lista com reivindicações da categoria, segundo informou a assessoria do deputado. Os perueiros queriam conversar pessoalmente com Rebelo, mas ele estava envolvido com a discussão das reformas tributária e previdenciária e com a negociação entre governo e os cartolas do futebol, que ameaçavam suspender o Campeonado Brasileiro em protesto contra o Estatuto do Torcedor.