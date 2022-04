Pescador é envenenado por peixe-leão no litoral do Ceará; entenda riscos da espécie invasora

FORTALEZA - O Lionfish, popularmente conhecido como Peixe-Leão, é uma espécie peçonhenta, predatória e agressiva a outros peixes e invertebrados marinhos. No Ceará, um pescador sofreu convulsões e paradas cardíacas após pisar em um peixe-leão, na Praia de Bitupitá, do município de Barroquinha, no litoral do interior do Estado. Por causa do envenenamento, o pescador ficou internado por quase uma semana.

O caso foi confirmado pelo professor Marcelo Soares, do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) da Universidade Federal do Ceará. “O peixe-leão é uma espécie invasora, que surgiu no extremo oeste do Ceará entre Bitupitá e Itarema. Ele foi encontrado em regiões consideradas rasas, entre 0 e 8 metros de profundidade. Até agora, foram encontrados 30 peixes, mas, à medida que os anos foram passando, a quantidade pode aumentar se não houver um controle ambiental por parte das autoridades”, explica o professor.

O animal representa uma ameaça tanto à saúde humana quanto a outras espécies marinhas, causando também elevados prejuízos ambientais e socioeconômicos, já que atrapalha a pesca artesanal, pois ele se alimenta de espécies nativas de peixes e camarões e não tem um predador natural. Além de prejuízos também ao turismo local. Soares explica ainda que o peixe-leão possui 18 espinhos venenosos. Em contato com um humano ou outro animal, ele libera um veneno que injeta neurotoxinas por meio dos espinhos, o que causa febre, convulsões e dores intensas no local.

“O peixe-leão se reproduz rapidamente e consegue sobreviver em diferentes habitats, alcançando grandes profundidades no mar, que variam de um a 100 metros, tornando seu manejo difícil. Por isso, é necessário que haja uma ação em nível nacional, com urgência, para combater a espécie invasora”, diz Soares.

No último mês de março, oito peixes-leão foram capturados no Norte do Ceará. Um foi encontrado no município de Camocim, enquanto os outros sete foram achados em Acaraú, Cruz e no Parque Nacional de Jericoacoara, uma das praias do Ceará mais visitadas por turistas.