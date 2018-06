Pescador encontra cofre que pode pertencer a agência roubada

Um cofre localizado por um pescador na manhã deste sábado, 3, pode ser de uma das duas agências do Banco Nossa Caixa que foram assaltadas na madrugada de ontem, em Ribeirão Preto (SP). Em uma das agências, os ladrões levaram R$ 524 mil. Segundo o boletim de ocorrência, o dinheiro roubado estaria dentro de um cofre levado pelos assaltantes.

O cofre encontrado tinha sido abandonado na rua Orlando Tomazeli, na altura do número 500, no condomínio Recreativa, zona Norte de Ribeirão Preto. Ele estava aberto e com uma parte amassada. Acredita-se que o cofre pode ter sido arrombado com um maçarico ou um pé-de-cabra. O cofre foi encaminhado pela polícia para a perícia.