Pescador morre e outro desaparece após barco virar no Rio

SÃO PAULO - Um homem morreu após um barco de pesca virar na noite desta quarta-feira, 30, na Praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro.

A embarcação virou às 20 horas, na altura do posto 12. Cinco pessoas foram socorridas com vida e outra está desaparecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas pelo pescador foram retomadas na manhã desta quinta-feira, 31. A corporação disse não ter informações da identidade do desaparecido.