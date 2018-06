Pescador que ficou à deriva por 22 dias morre em hospital no Rio

RIO - O pescador Leandro Vidal Martins, de 34 anos, que ficou à deriva por 22 dias, morreu na madrugada desta quarta-feira, 13, no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, na zona norte do Rio. Segundo a secretaria municipal de Saúde, ele faleceu às 3h da madrugada, no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Vidal e outros cinco pescadores foram resgatados em 27 de junho por um navio mercante italiano, e trazidos ao Rio um dia depois. A secretaria ainda não confirmou o motivo da morte. Ele chegou à unidade desidratado e teve complicações renais. Nos últimos dias, o quadro de saúde dele estava se agravando, e Vidal respirava com a ajuda de aparelhos.

Outros dois pescadores continuam internados: Gilney da Silva, no Salgado Filho, e José da Conceição, no Souza Aguiar, no Centro da cidade. Silva tem quadro clínico bom e deve receber alta até sexta-feira. Conceição está em observação, na enfermaria, mas ainda não há prazo para que deixe a unidade. Os outros três pescadores já tinham recebido alta.