Pescadores capturam mais um tubarão no Rio Pescadores capturaram agora pela manhã um tubarão de mais de 100 quilos e medindo um metro e meio na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Recentemente outros dois tubarões também foram recapturados nas praias da região. Segundo biólogos, é comum que os tubarões sejam avistados neste época do ano nas costas brasileiras. As informações sao da Globo News.