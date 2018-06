Pescadores encontram corpo de bebê jogado pela mãe em rio de Ibiá (MG)

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Pescadores localizaram às 14 horas de domingo, 13, o corpo de um bebê que havia sido jogado há cinco dias pela própria mãe no Rio Misericórdia, na cidade de Ibiá, em Minas Gerais. O corpo da menina de quatro meses estava em estado de decomposição e foi encontrado cinco quilômetros abaixo do local onde fora deixado. A mãe, de 21, confessou o crime, alegou que era muito pressionada e disse que pretendia matar as filhas e se suicidar.

Na terça-feira, 8, por volta das 15 horas, pessoas que moram próximas ao Rio Misericórdia viram Silvana Pires de Souza, de 21 anos, caminhando pelas margens do rio com suas duas filhas - uma menina de 4 anos, que foi salva, e o bebê morto, segundo a Polícia Militar.

Os moradores ouviram gritos de socorro e fizeram um cordão humano para chegar até a mulher, já no meio do rio. Uma das testemunhas contou à PM que a mãe já não estava com o bebê quando foi resgatada. Silvana concordou em entregar a menina mais velha para os moradores, que também conseguiram retirar a própria mulher da água.

De acordo com a PM, Silvana confessou o crime e foi levada a um hospital da região. Em seguida, foi autuada em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio na delegacia de Ibiá.