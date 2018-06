Pescadores encontram corpo de jovem atropelado por moto aquática na Bahia

BAHIA - Foi localizado, na madrugada desta terça-feira, 3, o corpo de Marlon Lima Silva, de 22 anos, morto no último domingo, depois de ser atropelado por uma moto aquática enquanto nadava no Rio Paraguaçu, município de Santo Estevão, a 148 quilômetros de Salvador. O corpo foi localizado boiando no rio por pescadores que auxiliavam os familiares nas buscas.

Silva morava em Camaçari com a mulher, grávida de 8 meses, e trabalhava em uma lavanderia da cidade. De acordo com familiares, ele passava férias em Santo Estevão. Segundo testemunhas, a vítima tinha acabado de entrar na água, por volta das 16 horas, quando foi atingida pelo veículo. O barulho do impacto chamou a atenção de outros banhistas e o condutor da moto aquática fugiu do local, deixando o equipamento na margem do rio.

De acordo com a Delegacia de Santo Estevão, o advogado do comerciante que atropelou a vítima esteve na unidade e afirmou que o cliente vai se apresentar para prestar esclarecimentos. O corpo de Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana e será enterrado em Ipecaetá, cidade natal da vítima.