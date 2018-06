Pescadores são resgatados no Guarujá Um grupo de oito pescadores foi resgatado nesta manhã pelo Corpo de Bombeiros, no Guarujá, no litoral paulista. Eles teriam seguido para o Saco do Major, na praia do Guaiúba, ontem à noite e, por conta de uma mudança repentina nas condições do mar, ficaram presos entre as pedras que beiram a costa. Um deles teve uma fratura após sofrer uma queda e foi removido do local por um helicóptero da Polícia Militar que levou o ferido até um local seguro, onde os bombeiros puderam prestar socorro. Em seguida, o pescador foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Os pescadores teriam alugado uma lancha para buscá-los no local nesta tarde, mas ficaram presos na pequena praia, que é cercada por rochas.