Pesqueiro resgata ingleses à deriva na costa do Rio Quatro ingleses que estavam à deriva num veleiro particular britânico a quase dois mil quilômetros da costa do Rio de Janeiro foram resgatados por um navio pesqueiro de bandeira espanhola. De acordo com o chefe do Salvaero Rio, tenente Sandro Roberto Nobre, o veleiro emitiu uma freqüência de emergência que foi captada pela Aeronáutica. A partir daí, o Salvaero iniciou as buscas e localizou a embarcação, na noite de ontem, por volta das 20 horas, perto da Ilha de Trindade, a 1,1 milhas da costa. Como o resgate dos tripulantes não poderia ser feito imediatamente, a Aeronáutica jogou três kits de sobrevivência contendo alimentos desidratados e dois botes para as pessoas que estavam no veleiro. A Aeronáutica encontrou um navio pesqueiro que estava mais perto da embarcação à deriva - a cerca de 70 quilômetros - e enviou um recipiente plástico contendo um bilhete com as coordenadas do resgate. Durante a madrugada desta terça-feira, o pesqueiro de bandeira espanhola efetuou o resgate dos ingleses. Eles serão transferidos para um navio mercante, de bandeira panamenha, de onde seguirão para o Porto de Vitória. De acordo ainda com o chefe do Salvaero Rio, um dos tripulantes está com problemas respiratórios. As informações são da Rádio CBN.