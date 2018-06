Pesquisa mostra Anastasia atrás de adversários O governador mineiro Antonio Anastasia minimizou o resultado da última pesquisa Vox Populi, divulgada esta semana, na qual aparece atrás dos pré-candidatos Hélio Costa (PMDB) e Fernando Pimentel (PT). Conforme o levantamento, no cenário em que Costa é o candidato da base aliada, o peemedebista tem 45% das intenções de voto, contra 17% de Anastasia. Já com Pimentel como candidato, o petista atinge 35% ante 21% do tucano.