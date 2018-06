Pesquisa do instituto Vox Populi, divulgada na terça-feira, aponta o ex-prefeito de Curitiba, o tucano Beto Richa (foto), com 40% das intenções de voto na corrida pelo governo do Estado. Em segundo lugar aparece o senador Osmar Dias (PDT), com 33%. Com a margem de erro de 3,7 pontos porcentuais, a disputa estaria tecnicamente empatada. O governador Orlando Pessuti (PMDB) tem 10% e Rubens Bueno (PPS) aparece com 3%.