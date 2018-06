Pesquisa Vox Populi mostra que Lula venceria no primeiro turno Pesquisa Vox Populi divulgada nesta sexta-feira na edição da revista Carta Capital, mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 45% de aceitação dos votos contra 24% de Geraldo Alckmin (PSDB/PFL) e de 11% de Heloísa Helena (PSOL). Segundo o sociólogo e diretor do Vox Populi, Marcos Coimbra, "terminado o primeiro mês oficial de campanha, Lula volta a ter uma vantagem sobre Alckmin de mais de 20 pontos porcentuais, ele com 45% e seu adversário com 24%, e a senadora com 11%. Como os demais candidatos recebem apenas 2% das intenções de voto, Lula, sozinho, tem 8 pontos a mais que a soma de todos, voltamos a um quadro de vitória em primeiro turno". Coimbra diz ainda que "se olharmos a nova pesquisa junto com as que realizamos em maio, junho e julho, vemos um padrão que começa a ficar nítido. Entre Lula e Alckmin, o retorno quase que ao ponto inicial da série: a distância era de 26 pontos e agora é de 21. Heloísa Helena sobe sempre (quase dobrando suas intenções de voto), mas pouco em termos absolutos. Alckmin tinha 23% e nesta pesquisa marca 24%, ou seja, não muda. Lula vai de 49% para 45%. Os outros candidatos recebem só 2% das intenções de voto. Lula, sozinho, tem 8 pontos a mais que a soma de todos os outros". Para Coimbra, quando Alckmin aumenta sua exposição na mídia, acaba crescendo nas pesquisas. Com relação a Lula, ele acredita que 68% do eleitorado do candidato petista não pretende mudar de idéia. É o voto mais consolidado dos três (56% para Alckmin, 50% para Heloísa Helena). A pesquisa do Vox Populi foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e realizada em mais de 100 municípios do País.