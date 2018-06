Pesquisas indicam que Casagrande lidera corrida pelo governo capixaba, com 40% A operação política do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), que surpreendeu os próprios aliados ao retirar o vice Ricardo Ferraço (PMDB) da disputa para apoiar a candidatura do senador Renato Casagrande (PSB-ES), foi classificada como "desastrosa" por aliados e adversários, mas rendeu dividendos.