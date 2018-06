Pesquisas revelam que PMDB lidera eleições em sete estados Pesquisas eleitorais preliminares indicam que, até o momento, o PMDB seria a agremiação com chances de eleger o maior número de governadores. Segundo o site do jornal Zero Hora, a legenda lidera levantamentos em sete Estados e figura em segundo lugar em outros três, além de estar empatado com o PT no Rio Grande do Sul, com 26% das intenções de voto. Em Santa Catarina, a disputa também está apertada. Luiz Henrique (PMDB), que deixou o cargo para concorrer à reeleição, tem oito pontos percentuais de vantagem em relação a Esperidião Amin (PP). Atualmente, cinco Estados têm governos peemedebistas. O PSDB, que atualmente governa sete Estados, aparece como líder em apenas quatro: Tocantins, Roraima, São Paulo e Minas Gerais. O PFL venceria com folga com Roseana Sarney, no Maranhão, e José Roberto Arruda, no Distrito Federal. Já o PT, que em 2002 elegeu governadores no Acre, no Piauí e Mato Grosso do Sul em 2002, agora está na frente apenas na tentativa de reeleger Wellington Dias, no Piauí, além de empatar com o PMDB no Rio Grande do Sul. A agremiação aparece em segundo lugar em cinco Estados. Em todos, porém, acumula diferenças de, no mínimo, 13 pontos percentuais em relação ao primeiro colocado. É o caso, por exemplo, de Pernambuco. As pesquisas foram realizadas em diferentes períodos, inclusive antes das candidaturas serem registradas e por diferentes institutos nacionais e estaduais. Somente a partir de agosto, quando se inicia a veiculação de programas gratuitos no rádio e na TV, o Ibope passará a apresentar sondagens regulares em todos os Estados.