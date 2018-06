Pessoas próximas negam gravidez de Suzane von Richthofen No dia seguinte à exibição de imagens de Suzane von Richthofen, em Ubatuba, litoral norte, no programa Domingo Espetacular, da Rede Record, fontes próximas à ex-estudante de Direito, ré confessa do assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, negaram que ela esteja grávida. A reportagem do programa afirmou que Suzane, de cabelos curtos e alguns quilos mais gorda, estaria no início de uma gravidez. Na praia, Suzane ficou hospedada no apartamento do advogado Denivaldo Barni, amigo de Manfred. Nas imagens, ela aparece caminhando na praia e freqüentando sorveterias. Em entrevista concedida por telefone à Record, Barni disse que está cuidando de Suzane a pedido da avó materna, Maria de Lourdes Abdala. Ela não acolheu a neta por decisão do filho, o ginecologista Miguel Abdala, que não perdoa a sobrinha pelo crime. Segundo o advogado, desde que deixou a prisão, Suzane tem sido acolhida por "famílias que têm Cristo no coração". Perguntado sobre por que Suzane está mais gorda, disse: "Só ela pode responder." A reportagem do Estado tentou localizar Barni na noite deste domingo, mas ele não respondeu aos telefonemas.