O site do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a disponibilizar ontem seu sistema de peticionamento eletrônico e não vai mais aceitar ações em papel. A medida, acredita o STF, deve facilitar a vida de advogados, das partes interessadas e do próprio órgão, já que ministros e servidores deixarão de lidar com processos de milhares de páginas. É preciso se credenciar para acessar o sistema.