Petista e tucano divergem sobre alta da taxa de juros

Na Agrishow, em Ribeirão Preto, a petista criticou o governo do PSDB, sem citar nomes. "Nós não vamos ser complacentes com a inflação em momento algum. Esse compromisso é meu também, com a estabilidade que no Brasil foi conquistada a duras penas."

Para Dilma, o valor do salário dos trabalhadores é garantido quando se garante que os preços não subam. "Ninguém vai ganhar as eleições com o malabarismo que já fizeram no passado."

José Serra, que participou da mesma feira, se irritou quando incitado a comentar sobre o aumento da taxa de juros e a comparar os governos de seu partido e do PT. O tucano disse que vai se debruçar sobre a questão, se for eleito, e que não entende o motivo de "entrar governo, sair governo" e as taxas no Brasil serem as mais altas do mundo.

Sobre a promessa de reduzir preço dos pedágios no Estado, feita pelo senador Aloizio Mercadante (PT), Serra disse que não perderia tempo comentando.